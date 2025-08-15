Rescate de historias infantiles

La escritora potosina Andrea Saldaña Rivera presentará hoy viernes 15 de agosto Cuentos: Rescate y recreación de historias infantiles en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí. La actividad, programada a las 17:30 horas, incluirá la participación de Eva Ortega Jiménez como presentadora y lecturas a cargo de Maribel Alavez Torres, Diana Gutiérrez y Sofía Narváez.

La presentación editorial reunirá cuentos que parten del interés por preservar relatos infantiles y darles nueva vida para acercarlos a las infancias actuales. Más allá del entretenimiento, estas narraciones fomentan el hábito de la lectura en una etapa decisiva para la formación de intereses, imaginación y lenguaje. La propuesta retoma historias que, a través de la palabra, transmiten valores, emociones y vínculos con el entorno.

Andrea Saldaña, originaria de Cerritos, ha desarrollado una trayectoria que combina el cuento, la poesía y la autobiografía. Su trabajo se ha presentado en diferentes espacios culturales de México y Estados Unidos, y algunos de sus poemas han sido musicalizados. La autora se formó en talleres con Roberto Bravo y Ana Neuman, y ha participado en proyectos tanto individuales como colectivos.

La presentación estará a cargo de Eva Ortega Jiménez, narradora y promotora de lectura con más de veinte años de experiencia. Su trabajo con distintos públicos y su interés por la literatura infantil aportarán una mirada que enmarca el valor de estas historias para la formación lectora.

Este encuentro busca recordar que la literatura infantil no solo pertenece a las bibliotecas escolares, sino que tiene un papel activo en la vida familiar y comunitaria. Cuidar y renovar este género significa abrir un espacio para que niñas y niños encuentren en los libros un lugar para imaginar, sentir y aprender.