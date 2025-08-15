ALMODÓVAR TERMINA ‘AMARGA NAVIDAD’

MADRID.- El director de cine español Pedro Almodóvar ha finalizado el rodaje de ‘Amarga Navidad’, que comenzó a grabar en junio y cuyos escenarios se han repartido entre Madrid y la isla de Lanzarote, en el archipiélago atlántico de Canarias.

Para poner fin a estos meses de trabajo, Almodóvar repartió flores entre sus actores principales, entre los que se encuentran el argentino Leonardo Sbaraglia o las españolas Bárbara Lennie y Aitana Sánchez Gijón, según un vídeo promocional difundido este jueves por la productora El Deseo.

En medio del paisaje volcánico de Lanzarote, donde el director español ya rodó otra de sus películas, ‘Los abrazos rotos’ (2008), un miembro del equipo anuncia que Bárbara Lennie y Milena Smiit han terminado la película y a continuación el director les hace entrega de un ramo de flores a cada una.

El ritual se repite en otras escenas que aparecen en el montaje con otros de los actores tanto en la isla canaria como en Madrid.

Está previsto que la película llegue a las salas de cine en 2026.

En ‘Amarga Navidad’ Almodóvar vuelve al español tras haber rodado en inglés su anterior largometraje, ‘The Room Next Door’ (La habitación de al lado’), con Julianne Moore y Tilda Swinton, con la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia el año pasado.

‘Amarga Navidad’ gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.