logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

ALMODÓVAR TERMINA ‘AMARGA NAVIDAD’

Los escenarios de su nueva cinta se han repartido entre Madrid y la isla de Lanzarote en Canarias

Por EFE

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
ALMODÓVAR TERMINA ‘AMARGA NAVIDAD’

MADRID.- El director de cine español Pedro Almodóvar ha finalizado el rodaje de ‘Amarga Navidad’, que comenzó a grabar en junio y cuyos escenarios se han repartido entre Madrid y la isla de Lanzarote, en el archipiélago atlántico de Canarias.

Para poner fin a estos meses de trabajo, Almodóvar repartió flores entre sus actores principales, entre los que se encuentran el argentino Leonardo Sbaraglia o las españolas Bárbara Lennie y Aitana Sánchez Gijón, según un vídeo promocional difundido este jueves por la productora El Deseo.

En medio del paisaje volcánico de Lanzarote, donde el director español ya rodó otra de sus películas, ‘Los abrazos rotos’ (2008), un miembro del equipo anuncia que Bárbara Lennie y Milena Smiit han terminado la película y a continuación el director les hace entrega de un ramo de flores a cada una.

El ritual se repite en otras escenas que aparecen en el montaje con otros de los actores tanto en la isla canaria como en Madrid.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Está previsto que la película llegue a las salas de cine en 2026.

En ‘Amarga Navidad’ Almodóvar vuelve al español tras haber rodado en inglés su anterior largometraje, ‘The Room Next Door’ (La habitación de al lado’), con Julianne Moore y Tilda Swinton, con la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia el año pasado.

‘Amarga Navidad’ gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Día Nacional del Cine Mexicano
Día Nacional del Cine Mexicano

Día Nacional del Cine Mexicano

SLP

Estrella Govea

Lectura de taller Eros, la palabra en brasas
Lectura de taller Eros, la palabra en brasas

Lectura de taller Eros, la palabra en brasas

SLP

Estrella Govea

Rescate de historias infantiles
Rescate de historias infantiles

Rescate de historias infantiles

SLP

Estrella Govea

ALMODÓVAR TERMINA ‘AMARGA NAVIDAD’
ALMODÓVAR TERMINA ‘AMARGA NAVIDAD’

ALMODÓVAR TERMINA ‘AMARGA NAVIDAD’

SLP

EFE

Los escenarios de su nueva cinta se han repartido entre Madrid y la isla de Lanzarote en Canarias