Lecturas y reflexión marcaron el homenaje a Manuel J. Othón
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La Casa Museo Manuel José Othón realizó una edición especial de "Todos los lunes son de Palique" para conmemorar el aniversario 168 del natalicio del escritor potosino y reunió a Efraín Álvarez Méndez, Filiberto Juárez Córdova, Daniel Serrano e integrantes del Taller Libre de Literatura, bajo la dirección de Ana Neumann, en una sesión dedicada a la lectura y revisión de la obra del autor.
Durante la apertura, Neumann explicó que el encuentro tuvo como propósito acercar al público a la poesía de Othón desde la lectura en voz alta y la escucha colectiva. La coordinadora destacó la importancia de recuperar la obra del escritor a través de la interpretación de sus textos y eligió iniciar la sesión con fragmentos de Idilio salvaje, uno de los poemas más representativos de su producción literaria.
A lo largo de la velada, las y los participantes compartieron poemas seleccionados de distintos momentos de la trayectoria de Othón. Las lecturas incluyeron textos como A través de la lluvia, composiciones de temática amorosa y fragmentos de Himno de los bosques, que permitieron revisar la presencia del paisaje.
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