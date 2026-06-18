logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Lecturas y reflexión marcaron el homenaje a Manuel J. Othón

Por Estrella Govea

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Lecturas y reflexión marcaron el homenaje a Manuel J. Othón
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Casa Museo Manuel José Othón realizó una edición especial de "Todos los lunes son de Palique" para conmemorar el aniversario 168 del natalicio del escritor potosino y reunió a Efraín Álvarez Méndez, Filiberto Juárez Córdova, Daniel Serrano e integrantes del Taller Libre de Literatura, bajo la dirección de Ana Neumann, en una sesión dedicada a la lectura y revisión de la obra del autor.

      Durante la apertura, Neumann explicó que el encuentro tuvo como propósito acercar al público a la poesía de Othón desde la lectura en voz alta y la escucha colectiva. La coordinadora destacó la importancia de recuperar la obra del escritor a través de la interpretación de sus textos y eligió iniciar la sesión con fragmentos de Idilio salvaje, uno de los poemas más representativos de su producción literaria.

      A lo largo de la velada, las y los participantes compartieron poemas seleccionados de distintos momentos de la trayectoria de Othón. Las lecturas incluyeron textos como A través de la lluvia, composiciones de temática amorosa y fragmentos de Himno de los bosques, que permitieron revisar la presencia del paisaje.


      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Día del Padre en México: historia y tradición familiar
      Día del Padre en México: historia y tradición familiar

      Día del Padre en México: historia y tradición familiar

      SLP

      El Universal

      Carmelita Tostado Gamboa promovió la importancia de reconocer a los padres en la sociedad mexicana.

      Conversatorio en honor a Manuel Enríquez
      Conversatorio en honor a Manuel Enríquez

      Conversatorio en honor a Manuel Enríquez

      SLP

      Estrella Govea

      CONCIERTO "MI QUERIDO VIEJO"
      CONCIERTO "MI QUERIDO VIEJO"

      CONCIERTO "MI QUERIDO VIEJO"

      SLP

      Estrella Govea

      En el marco del Día del Padre, el Mariachi Universitario se presentará hoy en el Patio del Edificio Central de la UASLP

      Charla Cine mexicano contemporáneo
      Charla Cine mexicano contemporáneo

      Charla Cine mexicano contemporáneo

      SLP

      Estrella Govea