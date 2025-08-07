Llega a la Cineteca Alameda Tutti Frutti

La Cineteca Alameda proyectará el documental “Tutti Frutti. El templo del underground”, dirigido por Laura Ponte y Álex Albert, una producción que rescata la memoria de uno de los bares más emblemáticos de la contracultura en la Ciudad de México durante los años ochenta.

Las funciones se realizarán del 7 al 13 de agosto en distintos horarios: a las 15:00 y 19:00 horas y el 10 de agosto a las 17:00 horas.

El documental de 75 minutos narra la historia del bar Tutti Frutti, un espacio clandestino que operó en la colonia Lindavista como un punto de encuentro para las juventudes que buscaban alternativas frente a la represión social y política de la época. Allí tocaron agrupaciones icónicas como Santa Sabina, Caifanes, Maldita Vecindad y La Lupita, consolidando el lugar como un referente del rock mexicano independiente.

Más que un sitio de entretenimiento, el Tutti Frutti se convirtió en un refugio para quienes buscaban expresarse fuera de los estándares impuestos por la sociedad y los medios tradicionales. Su popularidad no dependía de campañas publicitarias, sino del voz a voz entre asistentes y volantes callejeros, creando una comunidad que se reconocía en la música, el baile y la convivencia.

El largometraje también aborda el contexto histórico de la década: un país marcado por la crisis económica, el sismo de 1985 y las tensiones políticas que impulsaron a las juventudes a organizarse desde el arte y la protesta. En ese sentido, el Tutti Frutti representó un espacio seguro donde se podía cuestionar el entorno y construir nuevas formas de identidad.