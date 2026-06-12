Félix Cardoso presentará “Éxodo al Génesis”

Félix Cardoso presentará “Exodus to Genesis / Éxodo al Génesis”, una obra bilingüe que explora el erotismo como eje central de su propuesta poética, tendrá lugar hoy 12 de junio a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, con la participación de Luz Micaela Castillo Ramírez, “YumeCR Bruja de Letras”.

En este libro, Cardoso desarrolla una poesía centrada en el erotismo, tema que ocupa un lugar fundamental dentro de su escritura.

Los poemas abordan el deseo, el placer sexual y la experiencia corporal desde una perspectiva directa, sin ocultar ni suavizar los elementos que conforman su propuesta.

La obra sitúa al cuerpo como punto de partida para observar las relaciones humanas, los afectos y la existencia cotidiana.

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A lo largo de sus páginas, el autor plantea el goce de los sentidos como una afirmación de la vida frente a la fragilidad de la condición humana. El erotismo aparece como una fuerza que atraviesa la experiencia individual y que permite confrontar preocupaciones universales como el paso del tiempo, la pérdida y la muerte. Desde esa tensión se construye gran parte del discurso poético del libro.

La publicación también incorpora una dimensión vinculada a la memoria y la evocación personal.

Junto a la celebración de la sensualidad, los textos establecen un diálogo con la ausencia y con aquello que permanece después del transcurso de los años. De esta manera, la obra articula distintos registros emocionales que conviven dentro de una misma propuesta literaria.

Con Éxodo al Génesis, Félix Cardoso ofrece un recorrido poético donde convergen el cuerpo, los sentidos, el amor, la memoria y la conciencia del tiempo.

La presentación permitirá acercarse a una publicación que combina una voz definida con una exploración constante de temas presentes en la experiencia humana, dentro de una propuesta que transita entre la poesía erótica y la reflexión existencial.

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