Cultura

Museo F. Cossío celebrará el Día de San Valentín

Por Estrella Govea

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Museo F. Cossío celebrará el Día de San Valentín

El Museo Francisco Cossío celebrará el Día de San Valentín con jornada de entrada libre este sábado 14 de febrero, bajo el lema “Celebremos juntos el día del amor y la amistad”.

La invitación se dirige a parejas, amistades y familias que deseen recorrer el recinto y conocer su oferta cultural. 

Durante la fecha, el público podrá visitar las salas de exhibición permanente y consultar el acervo artístico del museo, que incluye obra religiosa, piezas pictóricas y escultóricas, mobiliario, objetos musicales, indumentaria y objetos devocionales. Entre los elementos destacados se encuentra el altar de estilo neogótico que forma parte de la colección.

A las 13:00 horas se llevará a cabo el recorrido guiado “Museo Francisco Cossío, un viaje a través del tiempo”, el cual contempla un trayecto por las 11 salas del recinto. La visita incluye espacios como la Sala Prehispánica y la Sala de Artes Aplicadas, además de una revisión de momentos clave en la historia del edificio y de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como parte de la oferta vigente, el museo presenta la exposición Recuento, de José Ángel Robles, artista vinculado al recinto y quien lo dirigió entre 2002 y 2003. La muestra se integra a la conmemoración del 55 aniversario del museo y reúne obras que dialogan con su trayectoria previa dentro de la institución.

En Recuento, Robles retoma su interés por el paisaje desértico y por los elementos naturales como la tierra, el viento y el fuego, a través de composiciones que combinan abstracción y referencias figurativas. La jornada del 14 de febrero permitirá acceder tanto a esta exposición como al resto de las colecciones del museo en una fecha asociada a la convivencia y al acercamiento al patrimonio cultural.

