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Cultura

Nueva novela de Mónica Lavín

Explora la ausencia y los límites de la ficción

Por Estrella Govea

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Nueva novela de Mónica Lavín
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      La falta de ideas, los misterios sin respuesta y la relación entre realidad y ficción atraviesan La ausencia, la nueva novela de Mónica Lavín, presentada en la Librería Gandhi San Luis Potosí Centro, con la participación de Nuria Kaiser y Vanessa Cortés Colis.

      La historia parte de un hecho ficticio situado en 1941, cuando las escritoras estadounidenses Carson McCullers, Katherine Anne Porter y Eudora Welty coinciden en una residencia artística. Durante una visita al lago ocurre la desaparición de una joven autora llamada Beth, un misterio que permanece con ellas a lo largo de sus vidas. Décadas después, Lavinia Melín, una escritora que atraviesa una crisis creativa, se acerca a esa historia en busca de respuestas y de una idea que le permita volver a escribir.

      Para Lavín, esta es su novela más experimental. Uno de sus puntos de partida fue explorar la ausencia de ideas de una escritora y preguntarse de dónde surgen las historias que dan forma a una novela. La desaparición de Beth funciona así como un detonante para la imaginación. "Las ausencias que no tienen explicación, son un acicate y una provocación, para que la imaginación de un escritor o escritora intente encontrar una verdad y a veces las verdades son imposibles", explicó la autora.

      Durante una entrevista para este medio, Lavín también habló sobre el fan fiction y la posibilidad de tomar personajes o figuras existentes para llevarlos hacia nuevas historias. Para la autora, este ejercicio pone a trabajar la creatividad y recupera una dimensión lúdica de la escritura.

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