Otorgará DIF lentes a adultos mayores

RIOVERDE.- Adultos mayores pueden acceder a lentes de vista cansada totalmente gratuitos, interesados deberán acudir al Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, cumpliendo con algunos requisitos.

La delegada del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Erika Loredo Compeán, informó que se continúa apoyando a la población con diversos programas.

Se acudió a los municipios de Cerritos y San Ciro a repartir lentes de vista cansada de manera gratuita, siendo beneficiados adultos mayores que los requerían previa revisión visual.

Señaló que las personas interesadas en los programas de madres solteras, beca alimentaria, pueden acudir al DIF, las oficinas de Sedesore o en su caso en Amado Nervo 115 esquina con Juárez, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para ser inscritos y que puedan recibir este beneficio.

