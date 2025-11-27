Hoy exhibición de K-Pop, Bellydance y Bollywood

La presentación de fin de cursos del taller de K-Pop, Bellydance y Bollywood del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está programada para hoy jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas en el Auditorio Rafael Nieto, y mostrará el proceso que el grupo ha llevado durante el semestre bajo la guía de la docente Greta Alvarado. El taller ha involucrado el aprendizaje de coreografías en los tres estilos, así como ejercicios de lenguaje corporal, memoria física y apropiación escénica. La preparación para la presentación considera asistencia constante, puntualidad y participación en ensayos extra para consolidar las piezas que se presentarán ante el público.