Recorrido por “Salto en el tiempo”

La visita guiada por la exposición Zeitsprung / Salto en el tiempo se realizará este jueves 27 de noviembre a las 18:30 horas en el Teatro de la Paz.

La exposición reúne obra de Erich Salomon y Barbara Klemm, figuras centrales del fotoperiodismo alemán. Su selección presenta imágenes que recorren distintos momentos políticos y sociales de los siglos XX y XXI, planteadas desde una mirada que combina registro documental y construcción visual. El conjunto permite observar cómo la fotografía de prensa definió nuevas formas de narrar la vida pública.

Erich Salomon aporta fotografías que marcaron los inicios del fotoperiodismo moderno. Su trabajo documenta reuniones políticas y escenarios cotidianos de la Europa de entreguerras, realizados con una cámara que le permitió captar escenas en interiores sin recurrir al flash. Su archivo muestra la cercanía con la que retrató a diplomáticos, artistas y figuras de la época.

Barbara Klemm incorpora imágenes que corresponden a la segunda mitad del siglo XX en Alemania. Su trayectoria en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung dejó un registro constante de la vida social, cultural y política, siempre en blanco y negro. Sus fotografías forman parte del acervo visual que documenta la división del país, su reunificación y las transformaciones posteriores.

La visita guiada permitirá conocer la selección completa de la muestra, integrada por más de ochenta fotografías que establecen un diálogo entre dos etapas clave del fotoperiodismo. El recorrido ofrecerá información sobre el contexto histórico de las imágenes, los autores y el planteamiento curatorial de Andreas Rost que dio forma a Zeitsprung / Salto en el tiempo, exposición presentada por el Instituto para las Relaciones Culturales con el Exterior.

La actividad busca acercar al público a la muestra fotográfica antes de su conclusión, ya que permanecerá disponible hasta el 28 de noviembre en la galería del primer piso del recinto.