La Jornada Literaria previa a la ceremonia del Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila será este jueves 27 de noviembre en la Sala de Música del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

El programa contempla tres conferencias consecutivas que abordarán distintos aspectos de la obra de la escritora zacatecana, cuyo legado continúa siendo referencia en el cuento fantástico en México.

En primer lugar, la sesión “Aproximación hermenéutica a la obra de Amparo Dávila” abrirá las actividades a las 16:00 horas. Más tarde, a las 17:00 horas, se presentará la charla “Amparo Dávila en San Luis Potosí: los orígenes de una voz fantástica”, con un enfoque en los vínculos de la autora con la ciudad y en su formación literaria. La jornada cerrará con la lectura y análisis del cuento “El huésped”, programado para las 18:00 horas.

Por otra parte, la Jornada Literaria se desarrolla como antesala directa de la entrega del Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila 2025, prevista a las 19:00 horas en la misma sede. Este certamen, uno de los más relevantes del país en narrativa breve, reconoce cada año a una obra destacada dentro del género.

En esta edición, el jurado seleccionó Matrikaria, del escritor costarricense Sergio Antonio Arroyo Molina, radicado en México desde 2013. El autor presentó su trabajo bajo el seudónimo Sanpei Shirato y fue reconocido por la precisión de su prosa, la estructura de sus personajes y la atmósfera inquietante que desarrolla en sus relatos.

Este programa refleja la vigencia literaria de Amparo Dávila, autora nacida en Pinos Altos, Zacatecas, cuya trayectoria abarca cuento, poesía y una presencia constante en antologías del siglo XX. La jornada propone un acercamiento directo a su obra antes de la ceremonia en la que se entregará el premio que lleva su nombre.