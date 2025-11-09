logo pulso
Estado

Quedan atrapados vehículos en tianguis de la calle Abasolo

Por Redacción

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
Quedan atrapados vehículos en tianguis de la calle Abasolo

CIUDAD VALLES.- Un par de vehículos quedaron atrapados entre los puestos de los tianguistas que se ubica en la calle Abasolo, este mediodía. 

Aunque los vehículos son de personas que tienen negocios en el mercado y hay un horario de instalación del tianguis, alrededor de la una de la tarde, de cualquier manera se quedaron estacionados sobre Abasolo y Madero. 

Luego de hablar con los vendedores ambulantes, éstos accedieron a remover cajas y tendidos para dejar pasar uno de los vehículos. 

La instalación de los puestos del tianguis es a la una de la tarde, según acuerdo con la Presidencia Municipal.

