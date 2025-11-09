logo pulso
Estado

Apoyará patronato de Fenapo a Ferema

Con espectáculos de calidad y eventos culturales

Por Jesús Vázquez

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Apoyará patronato de Fenapo a Ferema

Matehuala.- Se llevó a cabo reunión entre el alcalde y el presidente del patronato de Fenapo, Fernando Rojo, quien visitó las instalaciones de FEREMA para conocer el espacio donde se llevará a cabo la feria, de esta manera hacer una extensión de la Fenapo en la próxima feria de Matehuala que se realizará en el mes de diciembre

El alcalde explicó que la visita surge tras la reciente reunión que sostuvo con el Gobernador del Estado, quien giró instrucciones para que el Patronato de Fenapo y el Gobierno Municipal trabajen de manera coordinada en la organización de la feria. 

Se recorrieron las instalaciones de FEREMA y Fernando Rojo consideró que son adecuadas para este gran evento, sobre todo por ser un recinto cerrado y con buena infraestructura. 

Durante la jornada se realizó una reunión de planeación en el auditorio de FEREMA, donde participaron funcionarios municipales de áreas clave como Turismo, Cultura, Deportes, Atención a la Juventud, así como representantes de la sociedad civil, del sector empresarial y de patronatos anteriores. 

Entre los asistentes destacaron el presidente de Canaco, de Coparmex y miembros del grupo “Por Matehuala”, que impulsa desde hace dos años un festival cultural y deportivo en beneficio de la comunidad.

El alcalde destacó que la organización de la FEREMA 2025-2026 se está estructurando en dos frentes, por un lado, con el respaldo del Gobierno Municipal en materia logística, servicios y promoción, y por otro, con la participación activa de la sociedad civil para lograr una feria más cercana, incluyente y representativa.

informó que la propuesta incluye espectáculos de calidad, actividades culturales, artísticas y deportivas, además de entrada y juegos mecánicos gratuitos, lo que permitirá que las familias matehualenses y visitantes disfruten de una feria accesible y con identidad propia, además de varios eventos.

