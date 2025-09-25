Conferencia de Arte Mexicano Moderno

El día de hoy, se llevará a cabo la sexta conferencia del ciclo Arte Mexicano Moderno y Contemporáneo, en el Museo Universitario (MUNI) en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La charla titulada Nación y género: una reevaluación de los neomexicanismos y los largos 1980 será impartida por el Dr. Luis Vargas Santiago a las 17:30 horas en la Sala Multifuncional del recinto.

La ponencia examina el neomexicanismo como movimiento artístico y cultural que emergió en México hacia finales del siglo XX. Vargas Santiago plantea un análisis de cómo esta corriente problematizó nociones de identidad nacional, cuestionó los estereotipos de género y dialogó con el surgimiento del arte cuir en las décadas de 1980 y 1990. Su propuesta busca revisar las conexiones entre producción artística y debates sociales de ese periodo.

Luis Vargas Santiago es investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 2017. Doctor en historia del arte por la Universidad de Texas en Austin, su línea de trabajo se centra en el arte y la cultura visual de América Latina y de comunidades latinas en Estados Unidos, con especial atención a la conmemoración política, la migración de imágenes y los estudios queer.

Su experiencia como curador incluye una veintena de exposiciones en instituciones nacionales e internacionales. Entre ellas destacan Emiliano. Zapata después de Zapata en el Palacio de Bellas Artes, Imágenes del Mexicano en Bruselas y A los artistas del mundo.

