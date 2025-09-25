INICIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA UNAM

El Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (FICUNAM) llegará a la Cineteca Alameda del 25 de septiembre al 2 de octubre a las 19:00 horas.

La programación inicia el jueves 25 de septiembre con La eterna adolescente, cinta que narra el reencuentro de Gema con sus tres hijos durante una Navidad en Guadalajara. El archivo familiar los confronta con recuerdos dolorosos y abre la posibilidad de restablecer los vínculos perdidos. La historia propone un retrato íntimo de las relaciones familiares en medio de un fin de semana cargado de tensiones y memorias compartidas.

El viernes 26 de septiembre se exhibirá Lázaro de noche, dirigida por Nicolás Pereda. La trama sigue a tres amigos actores en sus cuarentas que audicionan para una película mientras se enfrentan a un triángulo amoroso y a recuerdos de un antiguo taller literario. La cinta difumina los límites entre lo real y lo ficticio, incorporando una versión inesperada de la historia de Aladino y explorando cómo las experiencias cotidianas se transforman en relatos que se mueven entre memoria y fantasía.

El lunes 29 de septiembre se proyectará Ajuste de pérdidas, centrada en la vida de Pedro, un ajustador de seguros que recorre el país tras catástrofes y que encuentra en el teatro un escape a su rutina. Su participación en una obra lo confronta con una paradoja personal, donde la ficción teatral cobra más sentido que su oficio, planteando un paralelo entre derrota íntima y tragedia colectiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa se complementa con muestras de cortometrajes. El miércoles 1 de octubre se presentará En foco: Tania Ximena y Umbrales el jueves 2 de octubre.

El encuentro busca acercar al público a propuestas cinematográficas nacionales que dialogan con los retos actuales del cine, promoviendo la descentralización cultural y fomentando nuevos públicos para la creación audiovisual en México. La entrada a las funciones es gratuita.