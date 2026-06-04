Presentarán Animal efervescente

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La presentación editorial de Animal efervescente, de Vicente Acosta, se llevará a cabo el viernes 5 de junio a las 18:00 horas en la Teleaula del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

La actividad reunirá al autor con los escritores Adán Medellín y Eduardo Rodríguez Torres, quienes ofrecerán comentarios sobre la obra galardonada con el Premio de Literatura Manuel José Othón de Narrativa 2021.

El libro obtuvo este reconocimiento dentro de la 70.ª edición del Certamen 20 de Noviembre. La distinción fue otorgada por decisión del jurado calificador, que reconoció la calidad literaria de esta colección de relatos, incorporada al catálogo de obras premiadas de uno de los certámenes culturales con mayor trayectoria en la entidad.

Durante la presentación, los participantes abordarán distintos aspectos del libro y compartirán una lectura crítica de su propuesta narrativa. El encuentro permitirá acercar al público al proceso creativo de la obra y conocer algunas de las características que llevaron a Animal efervescente a obtener el máximo reconocimiento en la categoría de narrativa.

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La trayectoria de Vicente Acosta dentro de la literatura potosina incluye el Premio Manuel José Othón por la novela corta El parto y, ocho años después, recibió nuevamente el galardón con Animal efervescente, consolidando una producción literaria reconocida en distintos géneros.

Además de estos premios, el autor fue finalista del VI Concurso Internacional de Microrrelatos César Egido y recibió el Premio de Poesía Félix Dauajare 2023 por la obra El pulso de lo inerte.

La presentación de Animal efervescente ofrecerá un espacio para revisar una de las publicaciones recientes más destacadas de la narrativa potosina contemporánea y dialogar en torno a su lugar en la producción literaria del estado.

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