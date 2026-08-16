MALETA
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Conforme han pasado los años crece la idea de que mi lugar no es aquí, digo aquí para referirme a mi lugar de nacimiento. Siento la urgencia de conocer otros lugares, otras personas y quizá de esa forma encontrar la estabilidad.
Pero lo cierto es que ni yo termino de conocerme; ya no sé qué me gusta, qué busco y qué quiero hacer ser. Tal vez no es el lugar de quien huyo, tal vez es de mí.
También, como si no fuera suficiente, se clava el pensamiento constante de haber elegido mal una profesión.
Aquí de nada sirven las medallas de excelencia académica, no las aceptan en las casas de cambio ni con ellas puedo pagar la renta. ¿Será que debo renunciar a la idea de ejercer? Pienso que es mi ego el que no me permite hacer otras cosas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cómo voy a dedicarme a las ventas si leo un libro por semana, cómo voy a hacer publicidad si sé explicar a la perfección las diferencias entre realismo mágico, fantástico y real maravilloso.
Cómo voy a ser otro, si siempre he sido este, si todos me lo recuerdan. Pero hay veces en que solo se recuerda lo que ya no es.
Me contradigo, sin embargo, mientras sigo escribiendo. Ya habrá otros espacios que habitar, ya habrá otras historias que contar, como esta que empiezo mientras postergo el terminar de preparar mi maleta.
IG: Adonai Uresti
Tiktok: Adonai.Uresti
@Adonai.Uresti
no te pierdas estas noticias
Fallece Vicente Quirarte: poeta y narrador mexicano
El Universal
La familia de Vicente Quirarte anunció su fallecimiento a través de redes sociales con un mensaje emotivo.
Taibo II denuncia campaña tras acusaciones de homofobia en FCE
El Universal
Víctor Santana fue removido de su cargo en el FCE tras acusar a una funcionaria de comentarios homofóbicos en un chat laboral.
Missy Mazzoli estrena en Edimburgo ópera sobre crisis de opioides
AP
Missy Mazzoli y Royce Vavrek, creadores de la obra, integran elementos de cuento de hadas y música electrónica.