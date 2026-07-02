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El recorrido "Avenida Constitución y alrededores" se realizará el 3 de julio a las 10:30 horas como parte del programa Rutas de Memoria Urbana, con salida desde el Instituto Potosino de Bellas Artes.

La actividad ofrecerá un recorrido guiado por uno de los sectores históricos de la capital para acercar al público a la historia, la arquitectura y el patrimonio que conserva esta zona del Centro Histórico.

Entre los puntos que integran la ruta destaca la Casa Wongnis, una de las construcciones más conocidas del Barrio de San Sebastián. El inmueble fue edificado a principios del siglo XX por el científico e investigador potosino Florencio Cabrera Lacavex y, años después, pasó a ser propiedad de la familia Wongnis, de ascendencia china, cuyo apellido terminó por identificar a la residencia.

La Casa Wongnis sobresale por una arquitectura poco común en la ciudad. Su diseño, inspirado en los chalets alpinos europeos, incorpora techos inclinados, torretas y una apariencia similar a la de un pequeño castillo, características que contrastan con el entorno del barrio y la han convertido en una de las edificaciones más reconocibles del patrimonio arquitectónico potosino.

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Aunque permanece cerrada al público, la Casa Wongnis conserva un lugar dentro del imaginario local por las leyendas que han surgido en torno al inmueble y que forman parte de la tradición oral de San Luis Potosí.

A lo largo del trayecto, las y los asistentes conocerán diversos inmuebles y espacios representativos de la ciudad a partir de su contexto histórico y cultural.

El programa busca difundir el valor del patrimonio edificado y fomentar el reconocimiento de los elementos que forman parte de la memoria urbana de San Luis Potosí mediante recorridos abiertos al público.

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