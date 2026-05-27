Recorrido por la exposición "Puntadas de nostalgia"

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Se llevará a cabo un recorrido guiado por la exposición "Puntadas de nostalgia", encabezado por su autora, Melissa Salazar, este miércoles 27 a las 18:00 horas, en la Galería 1 del Centro de Difusión Cultural, del Instituto Potosino de Bellas Artes.

Esta será una oportunidad para acercar al público a las ideas, procesos y reflexiones que dan forma a esta propuesta artística.

La muestra parte de la infancia como un periodo fundamental en la construcción de la identidad y el desarrollo emocional. A través de esta premisa, la artista aborda la importancia de reconocer y trabajar las emociones desde edades tempranas, entendiendo la memoria personal como un territorio que influye directamente en la vida adulta. En este marco, la obra se construye desde una mirada íntima que une experiencia, aprendizaje y sanación.

Uno de los ejes centrales de la exposición es la relación de la creadora con su abuela, figura clave en su formación emocional.

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A partir del bordado, práctica que compartían en la infancia, la artista recupera el valor del acto manual como un espacio de calma y contención.

El hilo y la aguja se convierten en herramientas simbólicas que permiten pensar el arte como un refugio frente a las tensiones emocionales, donde la repetición y el tiempo adquieren un sentido terapéutico.

La propuesta también integra el grabado como un medio para explorar la huella, la repetición y las marcas que el tiempo deja en la experiencia humana. Tanto el textil como el grabado funcionan como lenguajes que traducen lo emocional en imagen, construyendo una narrativa visual que oscila entre la memoria personal y la reflexión sobre la identidad.

El recorrido guiado permitirá al público adentrarse en estos procesos creativos y comprender de manera más cercana cómo la artista relaciona lo íntimo con lo visual, transformando experiencias de la infancia en un lenguaje plástico que invita a la introspección.