Sonidero en la explanada del Museo Federico Silva

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La cultura sonidera llegará este viernes 10 de julio a las 19:00 horas en la explanada del Museo Federico Silva con "Tú Espacio de Libertad", una actividad que convertirá el foro al aire libre en una pista de baile abierta al público.

El programa pretende acercar esta expresión popular a un espacio cultural mediante una noche dedicada a la música, el baile y la convivencia.

La velada reunirá a Tamara, Sonido 69, New Star Jr. y Tristan, quienes presentarán una selección musical representativa de la tradición sonidera. La actividad busca mostrar una manifestación cultural que forma parte de la vida cotidiana de distintos barrios y comunidades, donde la música y el baile funcionan como puntos de encuentro.

La propuesta también plantea una forma distinta de habitar el espacio del museo al trasladar una práctica asociada con las plazas y las calles a la explanada del recinto. Con ello, el evento abre un espacio para que públicos de distintas edades participen en una actividad centrada en el baile y la cultura popular.

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La cultura sonidera ha mantenido presencia en distintas ciudades del país gracias a la labor de colectivos y operadores de sonido que difunden géneros como la cumbia y otros ritmos tropicales. Su permanencia la ha convertido en una manifestación ligada a la identidad de diversas comunidades y a las formas de convivencia en espacios públicos.