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El grupo Viajeros del Escenario presentará Ciudad del Rock, el 12 de julio a las 19:00 horas, en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART).

Bajo la dirección de Os Mares, la puesta en escena hace un viaje por la cultura del rock de finales de la década de 1980 mediante una historia que combina teatro y música en vivo.

La obra sitúa su historia en Los Ángeles, durante la época en que la Sunset Strip concentraba algunos de los foros y clubes más representativos del género. En ese contexto, Sherrie, una joven que busca convertirse en cantante, y Jerry, un músico con aspiraciones de triunfar sobre los escenarios, coinciden en el Club Bourbon, donde comienzan un camino marcado por retos personales y profesionales.

A lo largo de la trama, las y los protagonistas enfrentan decisiones relacionadas con sus metas, sus relaciones y el futuro del espacio que representa la escena musical de la ciudad.

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El relato incorpora figuras del ambiente del rock, conflictos derivados de la ambición y la competencia, además de una historia que coloca la amistad y la perseverancia como parte del desarrollo de los personajes.

El montaje integra un repertorio de canciones que alcanzaron popularidad durante los años 80, interpretadas dentro de la narrativa para acompañar el desarrollo de la historia. Esta estructura convierte a la música en un elemento central de la puesta en escena y busca acercar al público a una de las etapas más representativas del rock comercial de esa década.

Con clasificación para mayores de 12 años, Ciudad del Rock ofrece una propuesta que reúne actuación, interpretación musical y referencias a una época que marcó la cultura popular.

La función tiene una cuota de recuperación de 160 pesos e invita a distintas generaciones a reencontrarse con los sonidos y la estética que definieron aquellos años desde una producción realizada por Viajeros del Escenario.

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