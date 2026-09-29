"El romance del maíz y su semilla", libro veracruzano en catálogo ONU

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El juglar veracruzano Martín Corona lleva a cabo un recorrido por todo el país acompañado de su libro "El romance del maíz y su semilla", una obra que forma parte del Catálogo de libros del Club de Lectura de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Martín Corona y su recorrido cultural por México

El cuentacuentos infantil, creador de docenas de historias y autor de libros para las infancias, recorre comunidades para relatar la importancia del maíz en nuestro país, un cuento en forma de coplas que presenta en medio de talleres, malabares, títeres y canciones.

"Está escrito en forma de coplas para que se pueda cantar, rapear y jugar con el libro y, sobre todo, para que las y los niños sientan algo cercano y sintamos los adultos que el maíz y nosotros como mexicanos no estamos lejos de lo literario y que podamos vernos dentro de los libros", aseguró Corona, originario de Xalapa.

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Inclusión en catálogo ONU y relevancia cultural

"El romance del maíz y su semilla" surgió hace una década como una forma y necesidad de que libros hablaran de los mexicanos, donde niñas y niños se pudieran ver; con un éxito de cinco reimpresiones, con un total de 26 mil ejemplares a bajo costo y de manera independiente.

La obra fue incluida por la ONU en el Catálogo de libros del Club de Lectura de Objetivos de Desarrollo Sostenible, un espacio colectivo de cien obras donde las historias permiten conocer, imaginar, reflexionar y compartir ideas, encontrar soluciones colectivas y comprometerse con los principios de dichos objetivos mundiales.

El Club de Lectura es convocado por la ONU en México, el Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Además, con la participación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM); International Board on Books For Young People en México (IBBY México); la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL); la Biblioteca Nacional de México-UNAM; y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura desde su Oficina Nacional en México (OEI).

"El libro ha sido muy afortunado, pues más allá de agendas, toca tema importantísimo para todos los mexicanos, sin ser folclórica ni alejada del mundo cotidiano, como es el maíz (...) gente de ciudad que come tacos, el maíz como un impulsor de la globalización económica", afirmó el autor.

Martín Corona se considera asimismo como un juglar moderno y como tal recorre comunidades rurales, escuelas de ciudades y se presenta en festivales culturales y ferias de libros, donde con espectáculos sencillos llama a la lectura a las infancias.

Si bien recuerda que "El romance del maíz y su semilla" fue pensado en una época donde lo digital no era tan hegemónico, consideró que en este momento cobra relevancia porque muchos niños crecieron sin libros en las aulas al abandonarse el programa nacional de lectura.

"Entonces ver este libro y descubrir sus ilustraciones, sus versos y leer palabras que son cercanas como tacos, tortillas, ha sido muy amoroso y cariñoso con la identidad de las infancias, un encuentro muy bonito y ahora cobra importancia", afirmó el autor de 15 libros para infancias y juventudes.

Además, se siente orgullo que el cuento haya logrado una búsqueda más comunitaria e identitaria, sobre todo tratándose de una obra independiente a través de Juglaria Producciones. Ahora sólo espera la presentación de su obra a finales del mes de octubre en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México.