Delirium Pollum en el Teatro de la Paz

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Delirium Pollum llegará al Teatro de la Paz los días 1 y 2 de octubre, a las 20:00 horas, con un espectáculo de clown y pantomima creado por la actriz Andrea Christiansen, conocida por su personaje Pimpolina.

La obra crea un juego con los objetos cotidianos a partir de una situación tan absurda como un pollo crudo que cobra vida. Sin utilizar palabras, Pimpolina construye una historia donde los utensilios y elementos de su entorno adquieren nuevas posibilidades, mientras el humor y la imaginación rompen con las reglas de la realidad.

Bajo la dirección de Gervais Gaudreault y con música en vivo de Leonardo Soqui, el montaje combina pantomima, clown, manipulación de objetos y poesía visual. La propuesta también aborda temas como la creatividad y el mundo interior femenino desde un lenguaje escénico pensado para público de distintas edades.

Andrea Christiansen cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria como clown y ha desarrollado buena parte de su carrera en México. Su trabajo ha llegado a escenarios nacionales e internacionales y en 1997 recibió el Premio Nacional de Pantomima.

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Los boletos para las funciones tienen un costo de 250 pesos, con cargos incluidos, y se encuentran disponibles a través de Superboletos.

estrellagoveap@gmail.com