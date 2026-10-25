La belleza detrás de los horrores

Zita es una artista que encuentra belleza en aquello que provoca horror; hace diez años, durante un viaje familiar, su hija olvidó una muñeca a la que tenía mucho cariño, ante la imposibilidad de regresar por ella, decidió hacerle una nueva; aquel gesto marcó el inicio de El Baúl de los Horrores, un proyecto que también nació como una forma de transitar el duelo por la muerte de su madre.

Proyecto artesanal y evolución creativa

Comenzó creando muñecas de trapo que llevaba a mercaditos de diseño, y con el tiempo, su trabajo evolucionó hacia un universo de monstruos y personajes inquietantes elaborados con distintos materiales, como manta, foamy y plastilina epóxica.

Su fascinación por el terror y todo aquello que se sale de lo convencional se refleja en cada pieza; Zita trabaja sobre la marcha, sin moldes rígidos ni procesos demasiado estructurados; construye sus personajes a partir de la experimentación, el color y los detalles que les dan personalidad, y aunque utiliza una máquina de coser en ocasiones, buena parte de su trabajo está hecho completamente a mano.

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Creaciones con significado personal

Entre sus creaciones hay una especialmente significativa: Lupita Violeta, una muñeca inspirada en su abuela materna, Guadalupe. Concebida como una luchadora, representa la fuerza de las mujeres, la capacidad de levantarse y la decisión de no rendirse.

Para Zita, lo extraño despierta curiosidad y nos permite mirar aquello que rompe con lo habitual; por eso, cada encargo representa un nuevo reto: no replica personajes, sino crea piezas inspiradas en ellos, con una identidad propia.

A través de El Baúl de los Horrores, Zita demuestra que incluso lo inquietante puede convertirse en una expresión de creatividad, memoria y afecto, y la invitación es también a reconocer el valor del arte local y artesanal, hecho con las manos, paciencia y mucho corazón.