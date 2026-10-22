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Cultura

Letras Libres celebra 25 años con coloquio en Madrid

El evento en Madrid reúne a escritores, políticos y académicos para dialogar sobre historia y pensamiento.

Por El Universal

Octubre 22, 2026 02:29 p.m.
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Letras Libres celebra 25 años con coloquio en Madrid
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Escritores, pensadores, políticos, académicos e intelectuales como Fernando Savater, Cristopher Domínguez Michael, Andrés Trapiello, Manuel Arias Maldonado, José María Lassalle, Estefanía Molina, Emilio Lamo de Espinosa, Andrea Martínez Baracs, Manuel Valls, José María Aznar, Ernesto Zedillo, Enrique Krauze y Daniel Gascón se reunirán el 28 y 29 de octubre, en Madrid, España, en el encuentro "25 años de Letras Libres España. Una conversación entre España y México".

      Letras Libres celebra 25 años con encuentro en Madrid

      La conversación que se realizará en dos sedes: el Centro Cultural Conde Duque y la Universidad Villanueva sede Mirasierra, celebra 25 años de Letras Libres España y su propósito es dedicar dos días "para encontrarnos, pensar y conversar desde las dos orillas", señala la revista al dar cuenta de su programa de conversaciones.

      También apunta que, desde su fundación, Letras Libres ha tenido una vocación clara: comunicar las dos orillas. Y agrega que será un encuentro sobre literatura, historia y pensamiento político, con un mismo compromiso con el pluralismo, la ironía y la crítica.

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      Apertura y mesas de diálogo con destacados intelectuales

      La apertura del encuentro, a realizarse a las 19 horas de España en el Salón de Actos del Centro Cultural Conde Duque, estará a cargo del historiador y director de Letras Libres, Enrique Krauze, quien hará la presentación e inauguración del encuentro que en dos días plantearán muchas perspectivas para pensar nuestra historia y conversar sobre el presente.

      Al término celebrarán la primera mesa de diálogo titulada "El poder de las ideas", con la participación de Enrique Krauze, del filósofo Fernando Savater, del crítico literario y miembro de El Colegio Nacional Cristopher Domínguez Michael, y del escritor Andrés Trapiello. Moderará Daniel Gascón, editor de la revista en España.

      El 29 de octubre, a las 12 horas, en la Universidad Villanueva sede Mirasierra, será la segunda mesa, "25 años de Letras Libres España", con el escritor y catedrático Manuel Arias Maldonado, el ensayista José María Lassalle y la politóloga y periodista Estefanía Molina.

      A las 16 horas, en la mesa "El exilio español en México", participarán el ensayista Juan Manuel Bonet, el crítico literario Cristopher Domínguez Michael, y el catedrático de literatura y ensayista, Jon Juaristi, moderados por la editora Aloma Rodríguez.

      En la mesa cuatro, "Legados y querellas de la Conquista", conversarán Emilio Lamo de Espinosa, sociólogo del Real Instituto Elcano; Carmen Martínez, catedrática de Historia de América; y Andrea Martínez Baracs, historiadora y directora de la Biblioteca Digital Mexicana, con la moderación de la escritora Mercedes Cebrián.

      Para cerrar, a las 19 horas, luego de un mensaje a cargo de la rectora la Universidad Villanueva, Ester Mocholí, se realizará la mesa "Europa, América y el destino de la democracia", que reunirá a José María Aznar, expresidente del Gobierno de España; a Manuel Valls, exprimer ministro de Francia; y a Ernesto Zedillo, expresidente de México. Moderará Krauze.

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