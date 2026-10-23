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La Orquesta Sinfónica Universitaria ofrecerá el próximo viernes 30 de octubre el concierto "Concierto para violín de Bruch. Joyas de España. Noches negras", a las 20:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de San Luis Potosí.

La presentación estará bajo la dirección artística del maestro Alfredo Ibarra y contará con el violinista Román Shimalin Tsyganov como solista invitado.

El programa tendrá como pieza central el Concierto para violín núm. 1 en sol menor, Op. 26, de Max Bruch, obra representativa del repertorio romántico para este instrumento. La composición permitirá recorrer sus tres movimientos y apreciar las exigencias técnicas e interpretativas del violín.

Román Shimalin Tsyganov, violinista mexicano-ruso proveniente de una familia de músicos de origen ruso, cuenta con experiencia como solista junto a distintas orquestas y reconocimientos en concursos de violín y piano. La presentación también incluirá "Joyas de España", un recorrido por la diversidad de la tradición musical española. La entrada será libre.

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