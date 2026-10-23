Concierto para violín de Bruch
La entrada al concierto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario será libre para el público.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Orquesta Sinfónica Universitaria ofrecerá el próximo viernes 30 de octubre el concierto "Concierto para violín de Bruch. Joyas de España. Noches negras", a las 20:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de San Luis Potosí.
La presentación estará bajo la dirección artística del maestro Alfredo Ibarra y contará con el violinista Román Shimalin Tsyganov como solista invitado.
El programa tendrá como pieza central el Concierto para violín núm. 1 en sol menor, Op. 26, de Max Bruch, obra representativa del repertorio romántico para este instrumento. La composición permitirá recorrer sus tres movimientos y apreciar las exigencias técnicas e interpretativas del violín.
Román Shimalin Tsyganov, violinista mexicano-ruso proveniente de una familia de músicos de origen ruso, cuenta con experiencia como solista junto a distintas orquestas y reconocimientos en concursos de violín y piano. La presentación también incluirá "Joyas de España", un recorrido por la diversidad de la tradición musical española. La entrada será libre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Concierto para violín de Bruch
Estrella Govea
La entrada al concierto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario será libre para el público.
Letras Libres celebra 25 años con coloquio en Madrid
El Universal
El evento en Madrid reúne a escritores, políticos y académicos para dialogar sobre historia y pensamiento.
"El baile de las ánimas" revela ritual de las muerteadas en Oaxaca
El Universal
Ramón Llaven, originario de Santiago Etla, aborda la tradición desde la perspectiva de un espíritu.