logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Concierto para violín de Bruch

La entrada al concierto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario será libre para el público.

Por Estrella Govea

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Concierto para violín de Bruch
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Orquesta Sinfónica Universitaria ofrecerá el próximo viernes 30 de octubre el concierto "Concierto para violín de Bruch. Joyas de España. Noches negras", a las 20:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de San Luis Potosí.

      La presentación estará bajo la dirección artística del maestro Alfredo Ibarra y contará con el violinista Román Shimalin Tsyganov como solista invitado.

      El programa tendrá como pieza central el Concierto para violín núm. 1 en sol menor, Op. 26, de Max Bruch, obra representativa del repertorio romántico para este instrumento. La composición permitirá recorrer sus tres movimientos y apreciar las exigencias técnicas e interpretativas del violín.

      Román Shimalin Tsyganov, violinista mexicano-ruso proveniente de una familia de músicos de origen ruso, cuenta con experiencia como solista junto a distintas orquestas y reconocimientos en concursos de violín y piano. La presentación también incluirá "Joyas de España", un recorrido por la diversidad de la tradición musical española. La entrada será libre.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Concierto para violín de Bruch
      Concierto para violín de Bruch

      Concierto para violín de Bruch

      SLP

      Estrella Govea

      La entrada al concierto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario será libre para el público.

      Letras Libres celebra 25 años con coloquio en Madrid
      Letras Libres celebra 25 años con coloquio en Madrid

      Letras Libres celebra 25 años con coloquio en Madrid

      SLP

      El Universal

      El evento en Madrid reúne a escritores, políticos y académicos para dialogar sobre historia y pensamiento.

      El baile de las ánimas revela ritual de las muerteadas en Oaxaca
      El baile de las ánimas revela ritual de las muerteadas en Oaxaca

      "El baile de las ánimas" revela ritual de las muerteadas en Oaxaca

      SLP

      El Universal

      Ramón Llaven, originario de Santiago Etla, aborda la tradición desde la perspectiva de un espíritu.

      ¿Qué es una charamusca? El dulce icónico de Guanajuato
      ¿Qué es una charamusca? El dulce icónico de Guanajuato

      ¿Qué es una charamusca? El dulce icónico de Guanajuato

      SLP

      El Universal

      Los visitantes pueden adquirir charamuscas en mercados y talleres cercanos a sitios emblemáticos de Guanajuato.