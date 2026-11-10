¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Uno lo acusó de ratero. El otro, le dijo mentiroso. Parece que no hay vuelta atrás en el pleito entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

lll

Ayer, el gobernador puso en duda la licitación del puente para el bulevar Jacobo Payán, alegando un sobrecosto. El mandatario municipal le reviró señalando que no era cierto, que manejaba mala información y le echó en cara la opacidad con la que se manejan las licitaciones estatales.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La recta final de sus administraciones será una guerra abierta, que amenaza extenderse hasta la campaña. Y de ninguna manera eso será positivo para el estado.

lll

Por lo que toca a la información pura y dura, la razón se inclina del lado del alcalde. Pulso verificó en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, donde la Contraloría General del Estado presenta los procesos de licitación de instancias estatales y alcaldías.

lll

En el caso del puente de la avenida Jacobo Payán, se presenta el expediente de la licitación LO-EST-245800030-49-2026, en el que aparecen todas las fases del proceso hasta la emisión del acta de fallo. Fechada el 10 de agosto pasado, en el documento se asigna la obra a una asociación de constructoras encabezada por Desarrolladora Doga SA de CV por 244.9 millones de pesos, la postura más baja de las tres que se presentaron.

lll

Por otro lado, lo que refirió el alcalde sobre la obra estatal es cierto. En ese sistema no aparece ningún expediente de la obra del puente de la salida a Guadalajara. De hecho, la última licitación de alguna dependencia estatal que aparece en el sistema data de 2024. Desde entonces, no publica ahí los procesos que le reclama al ayuntamiento capitalino.

lll

Vaya batidillo que generaron autoridades locales con el caso de presunto secuestro del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y el escenario en el que habría ocurrido en territorio potosino.

lll

El domingo por la madrugada, estalló la información de que el presidente municipal foráneo había sido secuestrado, con otro colaborador, cuando circulaba por San Luis rumbo a Real de Catorce. Su familia y otros acompañantes habían sido liberados y alcanzaron a llegar a Cedral.

lll

Obcecado en presentar a San Luis como un idílico paraíso de seguridad, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la SSPC, que incluso publicó un comunicado en esa madrugada, rechazaron que el hecho hubiera ocurrido aquí y afirmaron que había ocurrido en Zacatecas.

lll

Ambos fueron desmentidos por la FGE, quien señaló que el plagio sí ocurrió en San Luis, cerca de los límites, pero que los maleantes, tras alcanzar los vehículos de los viajeros, se llevaron a los secuestrados a Zacatecas.

lll

Incluso la víctima, el alcalde, confirmó que el hecho ocurrió en San Luis y, desmintiendo a su vez a la Fiscalía, señaló que fueron detenidos en un retén, que habría estado en territorio potosino. Es decir, que los maleantes tienen cierto nivel de infraestructura en la zona entre San Tiburcio, Zacatecas, y Huertecillas, en el municipio potosino de Vanegas.