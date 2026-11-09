Disputa de vecinos > No cesa la violencia

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Raro, por decir lo menos, resulta el presunto plagio del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, el panista Miguel Ángel Almaraz Maldonado y quien tras 72 horas después de desaparecer fue encontrado con vida en Coahuila.

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Al ser entrevistado, el edil dijo que pasó "sustos terribles", pero que pudo escapar por un descuido de sus captores, de los que no dio detalles. De acuerdo a las notas de agencia sobre los hechos, en la investigación de este caso participan cuatro entidades, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

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Supuestamente, la noche del sábado se informó que el alcalde y su familia habían sido interceptados por hombres armados que los despojaron de su vehículo y pertenencias y se reportó que la familia fue liberada pero el alcalde quedó retenido.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí se apresuró a indicar que el asalto y plagio se registró en Zacatecas. Pero, al igual que ha pasdo en casos anteriores, tanto la fiscalía de Tamaulipas, como la de Zacatecas precisaron que todo sucedió en una localidad de nuestro estado.

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Ante las discrepancias, el Gabinete de Seguridad tomó la batuta de la investigación y señaló que en coordinación con autoridades de las tres entidades realizaría las labores de investigación y búsqueda para apoyar la localización de Almaraz Maldonado.

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Ayer, al mediodía, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde había sido localizado y por la tarde, el gobierno de Coahuila confirmó que el funcionario había sido rescatado en un filtro de la Policía Estatal en los límites con Zacatecas. El presidente municipal se encontraba bajo resguardo y protección de la Fiscalía de dicho estado.

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En entrevista el alcalde Almaraz Maldonado, dijo que pasó "sustos terribles" y que pudo escapar por un descuido y reconoció que no tenía golpes, lesiones ni "nada de eso".

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Y aquí viene lo sorprendente. A pregunta expresa indicó que lo tenían resguardado "en un potrero y que de repente sus captores se salieron... "brincamos la cerca, corrimos una hora sin parar y luego deambulamos toda la noche por (agárrese), ¡80 kilómetros!, hasta llegar acá.

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Para que se dé una idea, el tamaulipeco asegura haber recorrido en una noche lo equivalente a dos maratones. Pues ¡qué buena condición! Eso sin tomar en cuenta que estaba asustado.

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La controversia siguió. El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, dijo que la desaparición del alcalde ocurrió en Cedral, San Luis Potosí y su localización con vida fue a bordo de un autobús en el estado de Coahuila. Están cerca, pero no tanto.

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El fiscal precisó que se tuvo conocimiento indirecto del caso a partir del reporte de auxilio que recibieron el sábado por el robo del vehículo de un empresario zacatecano en territorio potosino, en la franja que colinda con San Tiburcio, Mazapil. Fue más allá eñ señalar que la ruta de viaje que tomó Almaraz Maldonado nunca atravesó por territorio zacatecano, lo cual pudo confirmar al entablar contacto con las autoridades de Tamaulipas.

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El empresario zacatecano, agregó, sí transitó por la carretera federal 54 y tomó la desviación en San Tiburcio hacia Vanegas, San Luis Potosí, para conectarse rumbo a Real de Catorce, en la franja limítrofe donde fue despojado de su unidad.

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El edil y un acompañante que no ha sido identificado, habrían abordado un autobús de pasajeros, del cual fue rescatado el alcalde y trasladado a la Fiscalía de Coahuila en Saltillo. Hasta allá acudió personal de Zacatecas y de Tamaulipas para acompañar su retorno seguro. Por donde se le vea: un feo enredo.

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Y pues una mala: resulta que aún sin contabilizar el último trimestre del año la cifras de feminicidio de este año ya son las mismas que en 2025. No termina la violencia de género.