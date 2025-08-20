Acusación mutuaErrática política

La revelación del funcionamiento irregular de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) derivó en una de las prácticas más frecuentes de los políticos potosinos: el peloteo de responsabilidades.

En la Comisión, achacan al modo en que quedó la reforma de los órganos de transparencia, hecha antes de su desaparición por el Congreso estatal, la imposibilidad para funcionar con tres integrantes, por lo que lo hacen con sólo dos.

Esto, desde luego, no explica por qué, con ese método anómalo, se han rechazado de manera sistemática las quejas presentadas por usuarios de sistema de transparencia ante las deficiencias, o de plano, la negativa, de los sujetos obligados a cumplir con la obligación. Pero sirvió de pretexto.

Señalados, los diputados del Congreso local responden revirando el señalamiento: la responsabilidad es de los comisionados, que ni siquiera deberían esperar al nombramiento del tercer integrante, pues existen disponibles comisionados supernumerarios.

No desaprovecharon para criticar la decisión, lo que en realidad implica que buscan deslindarse de la responsabilidad.

Parece que esta súbita preocupación de los diputados por la transparencia no va a tener, al final, ninguna utilidad, pues la Comisión tiene sus horas contadas

Se trata, más bien, de un esfuerzo por aparentar preocupación en un tema sobre el cual, en realidad, no tienen interés.

La seguridad, al parecer, tiene un costo. El reciente acuerdo firmado entre los gobiernos de San Luis y de Guanajuato, posibilitó la instalación de retenes en territorios del vecino estado y eso ha implicado un enorme entorpecimiento de la carretera 57, en donde la circulación ya es, de por sí, complicada.

Los automovilistas que enfrentaron el parón ayer hablan de hasta 6 horas de viaje a Querétaro.

La intención de combatir el delito es positiva, pero las autoridades deben encontrar el modo de que no colapse la vialidad.

Ni la presa Las Escobas ni el acarreo de agua desde Villa Hidalgo. La errática política hídrica del gobierno del estado ahora apunta a la presa de San José y a un acueducto de la presa El Peaje son las obras prioritarias de la Comisión Estatal del Agua.

De acuerdo a la dependencia, se presentaron estos proyectos por la vía “fast track” a la Comisión nacional del Agua.

Parece que tanto el proyecto de Las Escobas como el de Villa Hidalgo se cayeron, pese a que fueron pintados como prioritarios para la entidad.

A ver si los nuevos no acaban teniendo el mismo destino.