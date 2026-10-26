Lula remonta y gana > Sospechan de resultado

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Algo de "positivo" tuvo el gobierno de izquierda en el continente americano, que logró convencer a la mayoría de los electores y en Brasil regresa la cargada hacia los gobiernos contrarios a la derecha de Trump.

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Al anciano mandatario brasileño le funcionó el anunciar la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días a la semana además de aumentar el monto de los apoyos sociales en un 30% tal como lo hizo ya en plena campaña electoral.

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La historia de la democracia ha dado duras elecciones cuando los extremos toman decisiones equivocadas, que a veces generan tal grado de rechazo, que los gobiernos de partidos de izquierda terminan ganando las elecciones. Otra vez en un mismo continente, la política se polarizará como ya ocurría en dos hemisferios del mundo hasta finales de la década de 1980...

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Ya no se trata del este y el oeste, sino del norte y el sur del Río Bravo.

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Aún así, aunque la izquierda mexicana podría quedarse por más décadas, hay señales de hartazgo con lo que parece ser la torpeza de funcionarios que han demostrado la ineficacia para manejar el país. Tan mal anda la cosa que incluso la morenista Guadalupe Taddei formalizará este día su salida del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a los inocultables casos de conflicto de interés y hasta de franca corrupción en que se encuentra envuelta.

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La principal arma en su contra son los videos, fotografías y hasta audios en las que aparece la consejera presidente más que involucrada con uno de los proveedores favoritos del instituto electoral y la duda que no ha sido respondido es ¿quién los hizo públicos?

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Personajes de la vida pública local, señalan que evidentemente se trató de una traición. Alguien se sintió agraviado por Taddei y ventiló sus irresponsables manejos de los recursos del arbitro electoral.

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Y pues ya era de esperarse la reacción de los abogados potosinos respecto a los resultados de la evaluación aplicada a los juzgadores en fecha reciente. Advierte que no resulta creíble que solamente uno haya reprobado el examen para conservar el cargo.

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Los litigantes conviven a diario con jueces y juezas, y saben de qué pie cojean, por ello no pueden tragarse el cuento de que son casi casi, unos genios del derecho aplicado.

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De nueva cuenta el abogado José Mario de la Garza Marroquín presenta una iniciativa ante el Congreso del Estado. Busca el litigante que en San Luis Potosí, las pensiones alimenticias incluyan de manera expresa gastos de salud mental, actividades recreativas, acceso a tecnologías y hasta para educación superior.

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Pide que los jueces de los familiar consideren la calidad de vida que tenían niñas, niños y adolescentes antes de la separación de sus padres para fijar el monto a pagar.

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De la Garza Marroquín plantea reformar el Código Familiar y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí, con el argumento de que la obligación alimentaria debe garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los menores y no limitarse a cubrir solamente sus necesidades básicas.

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Como nadie está obligado a dar lo que no tiene, el criterio tendría que aplicarse en la medida de lo posible y de acuerdo con la capacidad económica real de cada progenitor, sin imponer obligaciones que excedan sus recursos.

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Habrá que esperar el trato que le dan los diputados a esta nueva propuesta del abogado.