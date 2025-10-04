› Rezago en justicia › No es lo que parece

Ante los señalamientos del incremento de la incidencia delictiva en el estado, el argumento que esgrime la Fiscalía General del Estado es que no aumenta el número de crímenes, sino que ante los buenos resultados que da, la ciudadanía recupera la confianza en la institución y se acerca con más frecuencia a presentar sus denuncias.

lll

El argumento huele más a un pretexto para evadir la realidad que a una prueba verdadera de la reducción de la criminalidad.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero la solidez de esa justificación sufrió un golpe con la publicación de los resultados del censo de procuración de justicia por parte del Inegi, en el que se revela un alto rezago en la resolución de carpetas de investigación, de más del 93 por ciento.

lll

La cifra demolerá sin duda cualquier signo de confianza ciudadana que, según la dependencia, dice que ha recuperado.

lll

La Secretaría de Finanzas presumió ayer que San Luis Potosí prevé para 2026 un alza de nueve por ciento en las participaciones del Ramo 28 del presupuesto federal, el segundo mayor incremento entre los estados del país, sólo después de Durango, que obtuvo 9.6 por ciento.

lll

De acuerdo a la administración estatal, el alza fue atribuida a “la disciplina financiera y la eficiencia recaudatoria local, así como de una gestión responsable ante la Federación”.

lll

El problema con este manejo de la información es que ofrece pocos datos para entender la magnitud del único dato duro que ofreció la dependencia, el alza de 9%.

lll

El rompecabezas aparece completo en la información de la SHCP, en el que la aparente supremacía presupuestal de San Luis se diluye.

lll

Y es que, en pesos y centavos, el incremento del 9% se traduce en tres mil 363.5 millones de pesos más para 2026.

lll

Once estados que tuvieron un incremento porcentual menor que el de San Luis disfrutan, sin embargo, de sumas absolutas mayores. En algunos casos, como el de Edomex, con 19 mil millones de pesos, supera seis veces el monto del alza en San Luis.

lll

Durango, el líder en la lista de incrementos porcentuales, recibirá dos mil 425.5 millones de pesos, una suma menor que la de San Luis.

lll

Es decir, que no todo es como la autoridad quiere hacer creer.

lll

El empleo en San Luis sigue siendo volátil. Julio fue un remanso al presentar una reducción con respecto al mes anterior, pero en agosto, el desempleo volvió a crecer.

lll

Las subidas y bajadas van a estar repitiéndose en tanto dure la incertidumbre generada por el gobierno de Donald Trump y su errático comportamiento arancelario.