› Factor de ruptura › Choque partidista

La distancia que se está abriendo entre el Partido Verde Ecologista y Morena en San Luis Potosí parece hacer irremediable cualquier proyecto conjunto para 2027.

El viernes en Baja California, Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional morenista, se refería a Movimiento Ciudadano cuando criticó que, a través de reformas legislativas, se pavimentara la vía a candidatas para asegurarles nominaciones a cargos de elección popular.

Morena repudia ese método, señaló, por considerarlo manipulador y chantajista.

Alcalde Lujan se refería al caso de Jalisco, pero parece bien podría aplicarse los señalamientos a San Luis Potosí.

El gobierno del “aliado” Ricardo Gallardo Cardona anunció que trabaja en la presentación de una iniciativa que va, precisamente, en el sentido que repudió la dirigente morenista.

Es inevitable suponer que el intento busca beneficiar a una persona en concreto: la senadora Ruth González Silva.

A ver cómo influye este nuevo choque de posturas en la ya de por sí deteriorada relación de morenistas y verdes en San Luis. Parece ser que un eslabón en la débil cadena que los une se rompió.

Los que la van a tener complicada serán los diputados locales morenistas que eventualmente deberán votar la iniciativa del gobierno potosino. Van a estar entre apoyar una postura de su partido o seguir votando todo lo que le envíe Palacio de Gobierno.

Una revisión al documento que emitió el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para el primer informe de gobierno hace generar la duda: ¿fue informe de Manuel Navarro o de Ricardo Gallardo?

Está bien que Soledad es la cuna del movimiento gallardista, pero la obsequiosidad que muestra esta administración hacia el mandatario estatal no puede ser sana.

No se trata de una actividad especialmente contaminante. Al contrario, los parques eólicos son considerador un ejemplo de energía limpia. Pero el proyectado parque de la filial de Iberdrola está muy cerca del Área Natural Protegida de Joya Honda.

Los promotores están empezando la serie de trámites requeridos con el primer paso: las autoridades federales. Habrá que ver qué pasa en el aspecto local. Y será algo complicado, pues involucra a cuatro municipios y a la autoridad estatal.

Por cierto, a ver cómo reacciona ahora luego de que su intento fallido de establecer un complejo religioso en la zona fracasó por su imprevisión.