› No es militante › Día de bloqueos

El 17 de noviembre pasado, el Instituto Nacional Electoral extendió un oficio en el que da cuenta de que el actual titular provisional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Javier Delgado Sam, no pertenece a partido político alguno, como inicialmente se presumió en redes sociales.

En una imagen hecha circular aparece una supuesta afiliación del funcionario a Morena, situación que agregó calor a la discusión sobre los métodos para la elección de quien dirigirá los destinos de la Facultad de Derecho de la UASLP.

Hasta ahora ni siquiera se ha resuelto la controversia por una convocatoria y de pronto aparecieron otros términos de la discusión. La historia no terminará ahí, porque de ida y vuelta, nada más tres aspirantes a la dirección están conformes con la convocatoria desechada por el Consejo Directivo Universitario. Este lunes se sabrá por qué el consejo técnico de la escuela tiene detenido un proceso que ya debió haber superado.

Las condiciones de los campesinos del país se han deteriorado en los últimos años y la seguridad del país para que produzcan se ha venido derrumbando, porque los gobiernos de Morena les han ido retirando derechos a quienes producen los alimentos que consume nuestra gente.

Con Andrés Manuel López Obrador, ciertos planeadores financieros cometieron múltiples acciones reversivas, tales como retirar recursos a quienes mueven la economía del país: los agricultores, pero también a la salud, la justicia, la educación y la seguridad pública.

En contraste entregan dinero a las personas que no estudian ni trabajan o a sectores que no producen, y para tomar decisiones de ese tamaño de irresponsabilidad, solamente fue necesario reunir el requisito de ser personas de 99 por ciento de confianza y 1 por ciento de capacidad.

EL gobierno ha fabricado en 7 años un andamiaje jurídico que técnicamente está destruyendo la solidez institucional del país y para muestra basta citar la reforma educativa que modificó de fondo las que ya eran prácticas exitosas en el país.

El sistema de revisión de la infraestructura y los planes de la educación que patrocinaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), fueron desechados de un plumazo.

Mucho dinero se destinó a obras de relumbrón como una refinería que no refina, un aeropuerto que no termina de cuajar y un sistema ferroviario mal construido. Ahora hasta las leyes quitaron a los campesinos el dinero que los políticos necesitan para olvidarse de las próximas generaciones y solo dirigirse a las próximas elecciones

Todo ello se ha convertido en una olla de presión que explotará hoy con bloqueos carreteros en prácticamente todo el país. No se sabe si el tamaño del daño causado es menos importante que el flujo de dinero para proyectos electorales, pero lo cierto es que tal nivel de fuerza que se imprime sobre los campesinos ya los tiene al borde de la desesperación y por ello paralizarán el país tan cómo lo harán este lunes en la carretera 57, en la carretera 49 a Zacatecas, en Tamazunchale y otras localidades.

Veremos hoy la capacidad de negociación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien mandó a los medios del país un comunicado de prensa que expresa su disposición al diálogo, pero ¿no será demasiado tarde?

