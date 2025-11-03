El cempasúchil adorna Tanquián

CIUDAD VALLES.- Tres mil kilogramos de cempasúchil fueron utilizados para adornar la plaza de Tanquián, considerada la más hermosa de la Huasteca.

Erika Lomas de Mitote Rent se encargó, junto a su familia de adornar la calle Independencia con portales de cempasúchil, flores de hoja de maíz, caminos de pétalos amarillos y calaveras que concitan a la fiesta en este Xantolo 2025.

La intervención de la empresa, que forman parte de equipos de organización de eventos hizo que las imágenes de las instalaciones puestas hace días comenzaran a aparecer en publicaciones de Facebook.

Por mucho, este sendero de difuntos y Todos Santos hizo que el municipio se convirtiera en referente turístico.

