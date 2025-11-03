Todo listo para la Feria de Rioverde

RIOVERDE.- Todo listo para la Feria Regional de Rioverde que se desarrollará del 21 al 30 de noviembre, la entrada será gratuita a las instalaciones del evento ferial.

Isaías Rivera Martínez, integrante del comité organizador de la Feria, dio a conocer que habrá sorpresas respecto a Expo Doña Pyme.

La fiesta de todos los rioverdenses está programada a llevarse a cabo del 21 al 30 de noviembre, la inauguración será el 21 a las 7 de la tarde, para el 29 se contará con la participación de Julio Preciado y el 30 de noviembre a las 3 de la tarde iniciará con un jaripeo baile con la actuación del grupo la Energía Norteña.

La entrada será gratuita a los eventos que se desarrollen y los expositores interesados en un espacio podrán acercarse a las oficinas ubicadas en la calle Juan de la Barrera para inscribirse y obtener un espacio.

Puntualizó que no podrá faltar la participación del Dr. Chessani, que será el próximo 24 de noviembre.