Tratadoras de agua, fuera de servicio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- La Comisión Estatal del Agua (CEA) dio a conocer que sólo 41 plantas tratadoras funcionan en el estado, pide a los alcaldes verificar que las descargas no afecten los ríos, ya que generan severa contaminación en los afluentes.

El director de la CEA Pascual Martínez Sánchez, pidió a los organismos de agua atiendan la infraestructura del saneamiento y el funcionamiento de las tratadoras.

Se cuenta con 111 plantas en todo el estado, pero solamente 41 funcionan, lo que resulta preocupante. Explicó que la cuenca del río Axtla cuenta con 19 descargas de aguas, por lo que se le ha solicitado a Xilitla, Coxcatlán, Huehuetlán, Axtla de Terrazas y Matlapa, promover la construcción de la infraestructura de saneamiento para evitar la contaminación de los ríos.

Refiere también el funcionario que la planta de Escalerillas está fuera de operación, lo que ha provocado que las aguas sin tratamiento lleguen a la cuenca del río Santiago y a la Presa de San José, lo que ha provocado severa contaminación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puntualizó que a la CNA le corresponde vigilar el cumplimiento de la normatividad.