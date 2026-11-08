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Motociclista atropellado por un auto fantasma

Por Carmen Hernández

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista atropellado por un auto fantasma
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      RIOVERDE. -Campesino casi muere al ser atropellado por auto fantasma en la carretera cuando se desplazaba a su vivienda.  

      Los hechos ocurrieron en la carretera federal 69 entre la Gasolinera Tello y el Caribe, cuando un motociclista de 55 años de edad, regresaba del ejido El Capulín con dirección a la delegación de Pastora. 

      El hombre desafortunadamente fue atropellado por un hombre que manejaba un automóvil color blanco, quien se dio a la fuga luego de atropellarlo. 

      Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, el hombre lesionado fue trasladado a recibir atención médica al IMSS, debido a las lesiones que sufrió luego de ser embestido por la unidad motriz.   La Policía realiza investigaciones sobre el presunto responsable para que responda por los hechos.

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