Motociclista atropellado por un auto fantasma

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RIOVERDE. -Campesino casi muere al ser atropellado por auto fantasma en la carretera cuando se desplazaba a su vivienda.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 69 entre la Gasolinera Tello y el Caribe, cuando un motociclista de 55 años de edad, regresaba del ejido El Capulín con dirección a la delegación de Pastora.

El hombre desafortunadamente fue atropellado por un hombre que manejaba un automóvil color blanco, quien se dio a la fuga luego de atropellarlo.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, el hombre lesionado fue trasladado a recibir atención médica al IMSS, debido a las lesiones que sufrió luego de ser embestido por la unidad motriz. La Policía realiza investigaciones sobre el presunto responsable para que responda por los hechos.

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