La zona tének, un basurero

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CIUDAD VALLES.- Habitantes de la zona tének se quejan de la falta de recorridos del camión de la basura en varios ejidos, durante días, lo que anega de basura sus mesas de contención.

Las quejas volvieron a suceder este sábado, así como el fin de semana pasado, puesto que el camión recolector sí pasa, pero desfasado de su día y horarios, por eso las mesas contenedoras se colman durante varios días, por lo que demandan se mejore el servicio, por la insalubridad que generan los desechos tirados en el área urbana.

El servicio de recolección se ha restablecido desde hace unas semanas en la ciudad, sin embargo, en la zona tének (cuyo punto más cercano a la cabecera está a ocho kilómetros) ha habido atrasos, de acuerdo con habitantes de La Lagunita y hasta El Chuchupe se quejan de la falta de recolección.