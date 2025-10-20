Accidentes en motocicleta causan decesos

RIOVERDE.- Aumentan los accidentes de motociclistas, se atienden 10 casos al mes en el Hospital IMSS Bienestar, algunos que llegan a sufrir lesiones graves y otros con golpes leves.

La titular del hospital Edith Reynaga, reconoció que es importante que los conductores de motocicleta se apeguen a las normativas de tránsito, quien conduce debe de hacerse responsable y utilizar el casco y no llevar niños en los vehículos, ya que la situación se torna grave al sufrir un accidente con el menor a bordo.

En el Hospital mínimo se atienden 10 personas accidentadas, algunas con lesiones leves, otras graves que incluso llegan a perder la vida.

En lo que va del 2025 se han tenido de 15 a 20 pacientes afectados por diversas lesiones, que les generan daños irreversibles en su organismo.

Incluso algunos han requerido estudios más especializados como la tomografía, resonancia o incluso abordaje en las áreas de neurología y neurocirugía, por lo que han tenido que ser trasladados al Hospital Central.