Cañeros, casi en la ruina por bajo precio del azúcar

CIUDAD VALLES.- El desplome del precio del azúcar será tema a tratar entre funcionarios federales y el líder de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) a realizarse en próximos días.

El líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA), Eduardo Martínez Morales, dijo que su líder nacional, Javier Sánchez Chávez estará la semana que entra con funcionarios de Economía del Gobierno federal, para tratar el tema del bajo precio del azúcar que dejaría no sólo sin ganancias, sino con pérdidas al sector cañero, sostén económico de la mayor parte de la Huasteca potosina.

El bajo precio del azúcar (la zafra pasada cerró en 16 mil 100 pesos la tonelada) se debe a que hay un excedente de 200 mil toneladas en el país, por prácticas de ingreso de azúcar extranjero y por la reducción de compra que habitualmente demandaba Estados Unidos de América.