Acercan programas preventivos a jóvenes

RIOVERDE.- Acercan programas preventivos a los jóvenes para evitar el consumo del alcohol y embarazos en menores, para tener una vida sana.

La semana pasada personal del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia acudió a la Escuela Telesecundaria Niños Héroes de la comunidad del Jabalí, donde ofrecieron un foro sobre medidas sanas para que los jóvenes tengan una vida saludable. Se impartieron pláticas preventivas a los estudiantes, se atendieron a más de 100 niños, se abordaron temas como Prevención del embarazo en adolescentes y consumo de alcohol y drogas, que afectan su desarrollo.

Se las habló sobre los daños en su salud, que les pudieran ocasionar por consumir alcohol o cualquier tipo de droga.

También sobre los preservativos y las consecuencias de tener un embarazo a temprana edad, que solo trunca su vida y desarrollo personal, las acciones que pueden aplicar para evitar este tipo situaciones.

