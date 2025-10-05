logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Acercan programas preventivos a jóvenes

Por Carmen Hernández

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Acercan programas preventivos a jóvenes

RIOVERDE.-  Acercan programas preventivos a los jóvenes para evitar el consumo del alcohol y embarazos en menores, para tener una vida sana. 

La semana pasada personal del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia acudió a la Escuela Telesecundaria Niños Héroes de la comunidad del Jabalí, donde ofrecieron un foro sobre medidas sanas para que los jóvenes tengan una vida saludable.  Se impartieron pláticas preventivas a los estudiantes, se atendieron a más de 100 niños, se abordaron temas como Prevención del embarazo en adolescentes y consumo de alcohol y drogas, que afectan su desarrollo. 

Se las habló sobre los daños en su salud, que les pudieran ocasionar por consumir alcohol o cualquier tipo de droga. 

También sobre los preservativos y las consecuencias de tener un embarazo a temprana edad, que solo trunca su vida y desarrollo personal, las acciones que pueden aplicar para evitar este tipo situaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acercan programas preventivos a jóvenes
Acercan programas preventivos a jóvenes

Acercan programas preventivos a jóvenes

SLP

Carmen Hernández

Llevan a cabo el transito Franciscano
Llevan a cabo el transito Franciscano

Llevan a cabo el transito Franciscano

SLP

Jesús Vázquez

Este evento se realiza en vísperas de las fiestas patronales

Arrancó campaña del mes rosa
Arrancó campaña del mes rosa

Arrancó campaña del mes rosa

SLP

Carmen Hernández

Promueven la educación vial
Promueven la educación vial

Promueven la educación vial

SLP

Carmen Hernández

Ofrecerán pláticas para estudiantes del Cbta 187