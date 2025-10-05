Promueven la educación vial

San Ciro de Acosta.- Este lunes en el Cbta 187 se llevará a cabo un taller sobre educación vial dirigido a alumnos y padres de familia para reducir los accidentes viales, que se aumentado de manera considerables y en algunos casos con hechos trágicos.

Autoridades de Seguridad Pública Municipal dieron a conocer que hay accidentes de motociclistas, que terminan con conductores muy lesionados por la falta de casco y por manejar a exceso de velocidad.

El curso será dirigido para los alumnos del CBTA sobre seguridad vial.

Autoridades hicieron un llamado a los directores de las instituciones educativas interesadas en algún taller, que pueden acudir directamente a las oficinas de Seguridad Pública, o con el titular de la dirección de Educación y Cultura del municipio, donde se les agendará una fecha. El objetivo de estos foros es prevenir los accidentes conde estén inmiscuidos los jóvenes, quienes en ocasiones manejan a exceso de velocidad o no portan el casco adecuado, lo que ha generado que sufran accidentes con daños severos.

