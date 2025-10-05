logo pulso
Promueven la educación vial

Ofrecerán pláticas para estudiantes del Cbta 187

Por Carmen Hernández

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Promueven la educación vial

San Ciro de Acosta.- Este lunes en el Cbta 187 se  llevará a cabo un taller sobre educación vial dirigido a alumnos y padres de familia para reducir los accidentes viales, que se aumentado de manera considerables y en algunos casos con hechos trágicos. 

Autoridades de Seguridad Pública Municipal dieron a conocer que hay accidentes de motociclistas, que terminan con conductores muy lesionados por la falta de casco y por manejar a exceso de velocidad. 

El curso será dirigido para los alumnos del CBTA sobre seguridad vial.

Autoridades hicieron un llamado a los directores de las instituciones educativas interesadas en algún taller, que pueden acudir directamente a las oficinas de Seguridad Pública, o con el titular de la dirección de Educación y Cultura del municipio, donde se les agendará una fecha.  El objetivo de estos foros es prevenir los accidentes conde estén inmiscuidos los jóvenes, quienes en ocasiones manejan a exceso de velocidad o no portan el casco adecuado, lo que ha generado que sufran accidentes con daños severos.

