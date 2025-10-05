Llevan a cabo el transito Franciscano

Matehuala.- Se llevó a cabo el Transito Franciscano organizado por la Orden Franciscana Seglar de Matehuala OFS, este se lleva año con año en las vísperas de las fiestas patronales en honor al también conocido santo Panchito.

El Transito Franciscano consiste en llevar a cabo una peregrinación donde se carga la imagen de San Francisco de Asís en hombros y los peregrinos hacen varias paradas y en cada una de éstas se lee una de las vivencias que tuvo San Francisco de Asís en vida, además de que se realizan algunos rezos.

La peregrinación salió de la iglesia de San Salvador de Horta y recorrieron las calles de Morelos, Ocampo y Libertad hasta llegar a la Catedral, donde llevaron a cabo una misa de acción de gracias.

Cabe hacer mención que en estos días se están viviendo varias actividades en honor a San Francisco de Asís en todo el municipio, pues en el Olivar de las Animas son las fiestas patronales, pero en la calle de Bravo por quinto año consecutivo están llevando a cabo danzas, rosarios y eventos culturales. A primera hora del 4 de octubre en el templo del Olivar de las Animas entró el Mariachi 2000 a cantarle las tradicionales Mañanitas a San Francisco, la gente los acompañó para interpretarlas, posteriormente le cantaron la de Hermano Francisco, entre otras.

