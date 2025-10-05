logo pulso
Arrancó campaña del mes rosa

Por Carmen Hernández

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Arrancó campaña del mes rosa

Cerritos.-  Arrancó el mes rosa, de la Lucha contra el cáncer de mama en el que se realizarán campañas de concientización y una Feria de la Salud, concluyen las acciones el 21 de octubre. Autoridades municipales dieron a conocer que el jueves iniciaron las actividades de la lucha contra el cáncer de mama, durante este mes se estarán recorriendo las comunidades de Mexquites, este 7 de octubre, donde promoverán una campaña de concientización para prevenir el cáncer mama. 

El día 9 será un encuentro rosa en la comunidad de Joya de Luna, a las 11 de la mañana realizarán una campaña de autoexploración, para prevenir riesgos en la salud de las mujeres. El 14 de octubre el programa será círculo rosa, en la comunidad del Sauz, el 16 de octubre en la comunidad de Ojo de Agua, el 19 la Carrera Atlética Rosa, en la plaza principal. 

Continuando con el Mercadito Rosa el día 19 en la plaza principal, a partir de las 8 de la mañana, por lo que se invita a la población para que consuma los productos que se tendrán a la venta. Las actividades cerrarán el día 21 con una Feria de la Salud en la plaza principal.

