logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Activan operativos en las escuelas para evitar robos

Se trabaja en coordinación con directores y padres de familia: GCM

Por Carmen Hernández

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
A
Activan operativos en las escuelas para evitar robos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Para evitar robos en instituciones educativas,  elementos de la Guardia Civil Municipal realizan operativos de seguridad.

      El comandante de Seguridad Pública Municipal Javier Martín Maya Ortega, dio a conocer que se mantiene un operativo permanente de vigilancia en cada una de las escuelas, tanto de la cabecera como de las comunidades. La finalidad es evitar robos y actos de vandalismo que puedan afectar la seguridad y el patrimonio de las instituciones en este período vacacional. Señaló que se está trabajando en coordinación con los directores de las escuelas y padres de familia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Bienestar pide respetar turnos para registro al SUS
        Bienestar pide respetar turnos para registro al SUS

        Bienestar pide respetar turnos para registro al SUS

        SLP

        Huasteca Hoy

        La dependencia señala que acudir sin cita genera largas filas y puede dejar a usuarios sin atención

        Premia el Radar del Agua eficiencia del Sasar
        Premia el Radar del Agua eficiencia del Sasar

        Premia el Radar del Agua eficiencia del Sasar

        SLP

        Carmen Hernández

        Por trabajo para atender fugas, calidad del agua, recarga del acuífero

        Enfrentamiento y destrucción de cámaras
        Enfrentamiento y destrucción de cámaras

        Enfrentamiento y destrucción de cámaras

        SLP

        Redacción

        No se tienen informes de heridos u occisos, luego de estos hechos

        Inicia campamento Poli Kids 2026
        Inicia campamento Poli Kids 2026

        Inicia campamento Poli Kids 2026

        SLP

        Jesús Vázquez

        Participan menores de edad