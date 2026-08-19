Activan operativos en las escuelas para evitar robos
Se trabaja en coordinación con directores y padres de familia: GCM
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RIOVERDE.- Para evitar robos en instituciones educativas, elementos de la Guardia Civil Municipal realizan operativos de seguridad.
El comandante de Seguridad Pública Municipal Javier Martín Maya Ortega, dio a conocer que se mantiene un operativo permanente de vigilancia en cada una de las escuelas, tanto de la cabecera como de las comunidades. La finalidad es evitar robos y actos de vandalismo que puedan afectar la seguridad y el patrimonio de las instituciones en este período vacacional. Señaló que se está trabajando en coordinación con los directores de las escuelas y padres de familia.
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