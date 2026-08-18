Bienestar pide respetar turnos para registro al SUS

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CIUDAD VALLES.- La delegación de Bienestar pidió a los beneficiarios respetar los turnos asignados para realizar su registro al Servicio Universal de Salud (SUS), con el fin de evitar largas filas y que algunas personas acudan sin estar contempladas para ser atendidas ese día.

La delegada Griselda Mezquida Saldaña explicó que las oficinas reciben alrededor de 180 personas diariamente, debido al límite de capacidad, pero las filas comienzan a formarse desde la madrugada y en ocasiones superan esa cantidad antes de que inicie la atención.

Señaló que los turnos son entregados previamente por personal de Enfermería del programa Salud Casa por Casa del Gobierno federal. Sin embargo, algunas personas acuden directamente a las oficinas sin cita, ante la preocupación de no alcanzar lugar.

Mezquida Saldaña indicó que quienes se presentan sin turno corren el riesgo de no ser atendidos, debido a que no se encuentran contemplados dentro de la programación correspondiente a ese día.

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Añadió que el proceso de incorporación al SUS también funciona como prueba de supervivencia ante el Gobierno federal y debe ser realizado por beneficiarios adultos mayores y personas con discapacidad.