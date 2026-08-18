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Inicia campamento Poli Kids 2026

Participan menores de edad

Por Jesús Vázquez

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Inicia campamento Poli Kids 2026
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      Matehuala.- Se llevó a cabo la inauguración del campamento Poli Kids 2026, el cual se realizará del 17 al 22 de agosto y contará con la participación de menores de entre 6 y 12 años de edad. Durante estos días se llevarán a cabo diferentes actividades didácticas con los niños, quienes adquirirán diversos aprendizajes que les serán de gran utilidad a lo largo de su vida.

      El campamento Poli Kids 2026 fue inaugurado en el Centro Recreativo de Matehuala, donde se contó con la presencia de autoridades municipales y elementos de la Policía Municipal, quienes dieron la bienvenida a los niños que iniciaron este gran campamento, el cual se ha realizado durante varios años, los menores se mostraron muy contentos y participaron activamente en las dinámicas realizadas durante el primer día de actividades.

      Este campamento tiene como finalidad que los menores realicen actividades positivas durante esta temporada vacacional, además de adquirir conocimientos que les serán de gran ayuda a lo largo de su vida. 

      Entre las actividades programadas se encuentran talleres de prevención del delito, primeros auxilios y prevención de incendios, en los que se contará con la participación de diferentes corporaciones de auxilio.

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      Durante estos días, los participantes tendrán la oportunidad de aprender, divertirse y conocer más sobre las labores que realizan las corporaciones de seguridad y auxilio, adquiriendo herramientas que podrán aplicar en diferentes situaciones de su vida cotidiana.

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