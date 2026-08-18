Enfrentamiento y destrucción de cámaras

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CIUDAD VALLES.- La información hasta el momento apunta a que hubo un enfrentamiento y después el ataque directo a las cámaras, refirió sobre los balazos del sábado el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

Brevemente, el segundo hombre de la política local dijo que la información a su alcance indica que hubo una balacera, por enfrentamiento y después habrían atacado las cámaras de videovigilancia que están entre la Dapas y Villa Brisa, así como las ubicadas cerca de Montecillos.

Aclaró que no ha habido ningún reporte ni datos de heridos u occisos surgidos de la pelotera escuchada por todos los vallenses del norte de la ciudad, antes de las seis de la mañana del sábado 15 de agosto.