Premia el Radar del Agua eficiencia del Sasar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (Sasar) recibió un reconocimiento por su desempeño, por parte de Radar del Agua, obtuvo una calificación de un 80.5% por su gestión hídrica.

En conferencia de prensa el alcalde Arnulfo Urbiola Román, el director del Organismo de Agua José Hipólito Ruiz y Servandina Jiménez, gerente administrativo, informaron que el 14 de agosto recibieron un reconocimiento por su gestión hídrica.

Entre los rubros que se analizó fueron la eficiencia administrativa en la distribución del recurso, la capacidad de respuesta ante los reportes de agua y drenaje.

Dentro de los indicadores, Sasar destacó en un 79% en eficiencia, un 55% en eficiencia física para reducir las pérdidas de agua por fuga, la calidad del agua, acciones para la recarga del acuífero, mencionaron que la planta trata 150 litros por segundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diagnóstico se realizó por Radar de Agua, SLP, en los meses de junio y julio obteniendo el sistema de agua una calificación de un 80.5% siendo el organismo mejor evaluado.