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Actividades libres en Micos, restringidas

Por Redacción

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Actividades libres en Micos, restringidas
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      CIUDAD VALLES.- Servando Pérez, representante de los concesionarios del paraje turístico Micos dijo que por las recientes lluvias no han podido abrir plenamente todas las actividades en el balneario, por lo que está afectándolos durante esta temporada vacacional, pues son pocos los turistas que han llegado al paraje, ante las restricciones que se tienen. 

      Aunque el paraje sigue abierto al público y están permitidas las acciones como paseos en lancha, saltos de cascada o el tubing, sin embargo, el nado está restringido, dado que los niveles han aumentado y pueden significar un peligro para los visitantes. 

      El representante pidió a los visitantes no intentar justificar el no ponerse el chaleco, porque es obligatorio y no podrán sumergirse en ninguno de los ramales de Micos.

      Mientras tanto, seguirán un tanto restringidas algunas formas de divertirse y pasar ratos agradables en el paraje, ya que quienes llegan vienen con la idea de sumergirse en sus aguas, pero estas acciones siguen restringidas.

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